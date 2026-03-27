Guía Isthmus para el votante - Primavera 2026

La carrera de mayor perfil el 7 de abril será para la Corte Suprema de Justicia del estado, determinando si los liberales ganarán una mayoría de 5 a 2 en la banca o si los conservadores se mantendrán en la actual división de 4 a 3.

Sin embargo, hay otras carreras locales significativas. Un tercio de la Junta de Supervisores del Condado de Dane se enfrenta a carreras competitivas. También hay tres carreras competitivas para escaños en el ayuntamiento y dos para la junta directiva escolar de Madison.

Esta guía para las elecciones de la primavera de 2026 describe en detalle lo que los votantes necesitan saber, ya sea si planean votar por anticipado o el día de las elecciones. Hemos incluido sitios web en donde los votantes pueden encontrar su lugar de votación y ver lo que hay en su papeleta de votación. Con este recurso, los ciudadanos deberían tener lo que necesitan para ejercer su derecho al voto y evitar sorpresas en las urnas.

Corte Suprema de Justicia del Estado

Chris Taylor, una jueza del tribunal estatal de apelaciones para el cuarto distrito suroeste con sede en Madison, está compitiendo por un puesto en la corte suprema de justicia del estado contra María Lazar, una jueza del tribunal estatal de apelaciones para el segundo distrito sureste con sede en Waukesha. Aunque la carrera es oficialmente no partidista, Taylor está siendo apoyada por los demócratas y Lazar por los republicanos.

Taylor sirvió como jueza del Tribunal del Circuito del Condado de Dane desde el año 2020 hasta el 2023. También es una ex miembro de la Asamblea del estado que representó al área de Madison desde el 2011 hasta el 2019 como demócrata; sus temas emblemáticos incluían los derechos de la salud reproductiva y el control de las armas. Lazar se desempeñó anteriormente como jueza del circuito en el condado de Waukesha desde el año 2015 hasta el 2022.

Tribunal del Circuito del Condado de Dane

Hay dos candidatos contendiendo para la Rama 1 del Tribunal del Circuito del Condado de Dane. Ben Jones, el actual juez, nombrado por el gobernador demócrata Tony Evers en 2025, está siendo retado por Huma Ahsan, fundadora de Madison Immigration Law y ex jueza jefa del Tribunal de Apelaciones de Turtle Mountain Band de los indios Chippewa.

El Ayuntamiento de la Ciudad

Los distritos del consejo de la ciudad de Madison con número par se presentan a elecciones nuevamente este año después de que los candidatos compitieron por mandatos de un año en la primavera del año 2025; a los ganadores de esta elección se les otorgará un mandato por dos años. Eso se está haciendo para permitir elecciones escalonadas de los concejales en las que se votan en distritos con número par en los años pares y en los distritos con número impar en los años impares.

Puedes comprobar a qué distrito perteneces, usando este sitio web.

Bobby Gronert y Ellen Zhang, ambos estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison, están compitiendo por el puesto del Distrito 8 del área del campus el cual está ocupado actualmente por el concejal MGR Govindarajan, quien no busca la reelección. Gronert es un estudiante de segundo año que se especializa en ciencias políticas; Zhang es una estudiante de segundo año que se especializa en sociología y economía.

Noah Lieberman, un padre que se queda en casa, y Kate Blood, una consejera de duelo y adicción, compiten por el puesto del distrito 14 del sur de Madison ocupado actualmente por Isadore Knox Jr., quien no busca la reelección.

Islam Khilji, quien anteriormente se postuló para concejal bajo el nombre de Sammy Khilji, está desafiando a la concejal Barbara Harrington-McKinney por su puesto en el Distrito 20 en el lado oeste de Madison.

Los concejales actualmente en funciones William Ochowicz, Mike Verveer, Davy Mayer, Yannette Figueroa Cole, Julia Matthews, Sean O'Brien y Carmella Glenn están buscando la reelección sin oposición.

Junta Directiva Escolar de Madison

Los puestos en la Junta Directiva Escolar de Madison no están vinculados geográficamente, lo que significa que si vives dentro del distrito escolar, verás ambas carreras descritas a continuación en tu papeleta de votación.

Daniella Molle, investigadora de la enseñanza equitativa en el Wisconsin Center for Education Research, está desafiando al miembro titular de la Junta Directiva Escolar Blair Mosner Feltham, quien ha servido en la junta escolar desde el año 2023.

Dana Colussi-Lynde, una gerente de tecnología de informática, está desafiando a la miembro titular de la junta escolar Nicki Vander Meulen, quien ha servido en la junta escolar desde el año 2017.

Junta de Supervisores del Condado de Dane

Habrá 13 carreras competitivas para los puestos en la Junta de Supervisores del Condado de Dane. Puedes comprobar en qué distrito estás en este sitio web. Los titulares se señalan con una (i).

Distrito 2: Carlos Rodríguez Lewison v. Heidi Wegleitner (i)

Distrito 7: John Fons v. Erin Welsh (i)

Distrito 9: Simran Arora v. Aria Trucios

Distrito 12: Sean Burke v. Tommy Rylander (i)

Distrito 15: Amy Larson v. Anthony Nino Amato

Distrito 16: Goodwill Chekwube Obieze v. Rick Rose (i)

Distrito 20: Paula Brandmeier v. Jeff Weigand (i)

Distrito 22: Stephen Ratzlaff v. Gussie Lewis

Distrito 25: Dick Greffin v. David Boetcher (i)

Distrito 26: Mitch Herl v. Lisa Jackson (i)

Distrito 28: Nathan McGree v. Michele Doolan (i)

Distrito 30: Jeremy Pings v. Patrick Downing (i)

Distrito 37: Katie Michel v. Kerry Marren (i)

Además, Donald Dantzler II se presenta sin oposición para reemplazar al actual supervisor Randy Udell.

Votar el día de las elecciones

Ya estoy registrado

Si ya estás registrado para votar, puedes presentarte para votar en persona el 7 de abril, el día de las elecciones. MyVote WI tiene una herramienta para comprobar si estás registrado y en qué dirección. También puedes comprobar dónde está tu lugar de votación y qué hay en tu papeleta de votación. Las urnas abren a las 7 a.m. y cierran a las 8 p.m. Tendrás que llevar un documento de identificación con foto, el cual no necesita mostrar tu dirección actual.

También puedes preparar y llevar notas sobre por quién quieres votar en la cabina. Puedes tomar y compartir fotos de ti mismo votando, pero no puedes mostrar tu papeleta de votación marcada a otros. Y si tienes una discapacidad, puedes votar "en la acera", desde tu vehículo o a la entrada del lugar de votación, con la asistencia de trabajadores electorales.

Necesito registrarme

Si no estás registrado para votar, puedes registrarte en tu lugar de votación el día de las elecciones. Para registrarte, necesitarás un comprobante de tu domicilio. La oficina del secretario de la ciudad de Madison mantiene una lista de lo que se considera como prueba válida de tu domicilio, tales como recibos de pago o un extracto de la cuenta bancaria, el cual puede presentarse en papel o en formato electrónico. Los estudiantes de UW y Madison College pueden verificar su domicilio a través de sus portales del centro estudiantil (UW | Madison College). Los clientes de MG&E (Madison Gas and Electric) pueden iniciar sesión en su cuenta y mostrar su factura electrónica por los servicios.

El plazo para inscribirse para votar en línea y por correo termina el 28 de marzo, pero los votantes que aún necesiten registrarse pueden hacerlo en persona en cualquier lugar de votación presencial (lista) hasta las 5 p.m. el 3 de abril o registrarse en las urnas el día de las elecciones. La ley estatal prohíbe a los residentes registrarse para votar el sábado, domingo o lunes antes de las elecciones.

Votar antes del día de las elecciones

Ya estoy registrado

Voto por correo: Si estás registrado para votar, puedes solicitar una papeleta de votación ausente y devolver la papeleta diligenciada por correo o en persona a la Oficina del Secretario de la Ciudad en 210 Martin Luther King Blvd. Tu solicitud de una papeleta de votación ausente debe ser recibida por la Oficina del Secretario de la Ciudad antes de las 17:00 horas del 2 de abril, y tu papeleta diligenciada debe ser recibida por la Oficina del Secretario de la Ciudad antes de las 8 p.m. el día de las elecciones para que sea contada.

Si devuelves tu papeleta de votación por correo, la oficina del secretario municipal recomienda enviarla al menos una semana antes del día de las elecciones. También puedes llevar tu papeleta de votación diligenciada a tu lugar de votación en el día de las elecciones.

Voto anticipado presencial: El voto anticipado presencial, también llamado voto ausente presencial, se realiza del 24 de marzo al 3 de abril. Para votar en persona anticipadamente, necesitarás traer una identificación con foto. La Oficina del Secretario de la Ciudad mantiene una lista de los lugares donde se vota en persona y las horas en que están abiertos.

Necesito registrarme

Registrarse en persona: Puedes registrarte para votar en cualquier lugar de votación presencial (lista) hasta el 3 de abril. Para registrarte, deberás presentar una prueba de tu domicilio. La oficina del secretario de la ciudad de Madison mantiene una lista de lo que se considera como prueba válida de lugar de domicilio, tal como un comprobante de pago o un estado de cuenta bancario, que puede mostrarse en papel o en formato electrónico. Los estudiantes de UW y Madison College pueden verificar su domicilio a través de sus portales del centro estudiantil (UW | Madison College). Los clientes de MG&E pueden iniciar sesión en su cuenta y mostrar su factura electrónica por los servicios.

Registrarse en línea o por correo: La inscripción en línea y por correo se cierra el 18 de marzo, según una ley estatal que solo permite la inscripción en persona durante 20 días antes de una elección.

Otras preguntas frecuentes

No tengo una identificación con foto. ¿Cómo la consigo?

La ciudad mantiene una lista de la documentación que necesitarás para solicitar un documento de identificación electoral, incluyendo prueba de ciudadanía, domicilio o residencia, identidad y nombre y fecha de nacimiento.

La Coalición de Identificación de Votantes del Condado de Dane, una colaboración entre la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Dane y la NAACP del Condado de Dane, está ayudando a los votantes a obtener identificaciones antes de las elecciones, proporcionando transporte y ayuda con la solicitud en dos ubicaciones del DMV (departamento de vehículos automotrices) de Madison. Si tienes más preguntas, puedes llamar o enviar un mensaje de texto a la línea de ayuda para votantes al 608-285-2141.

¿Dónde voto? ¿Qué va a salir en mi papeleta de votación?

Encuentra en dónde votar aquí. Mira lo que estará en tu papeleta de votación aquí.

¿Puedo devolver mi papeleta a través de la urna de votación?

La Corte Suprema de Justicia de Wisconsin restauró la capacidad de devolver los votos ausentes a una urna de votación en julio de 2024. En la ciudad de Madison, puedes dejar tu voto en cualquiera de las 14 estaciones de bomberos de la ciudad, en la biblioteca Goodman South o en el refugio del parque Elver. Una lista completa de los lugares donde se encuentran las cajas de entrega de Madison está disponible aquí.

¿Cómo puedo averiguar sobre los candidatos?

Isthmus ha cubierto algunas de las carreras: la junta directiva escolar de Madison encara las carreras más disputadas desde 2022; La carrera inusualmente tranquila para la Corte Suprema de Wisconsin; Huma Ahsan promete un desafío popular en la carrera del Tribunal del Circuito del Condado de Dane.

WORT-FM ha realizado entrevistas a candidatos para el concejo municipal, la junta directiva escolar y los candidatos de la junta del condado de Dane.

¿Quién financia a los candidatos?

Puede ver los informes financieros de las campañas estatales utilizando el sistema de información de financiación de campañas de Wisconsin aquí. Los informes de financiación de la campaña de la ciudad de Madison están disponibles aquí.

Los formularios de financiación para candidatos del condado de Dane están disponibles aquí.

Otras guías de votación

La guía de votación de la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin se puede encontrar aquí. Una versión en español de la guía de la Liga de Mujeres Votantes está disponible aquí.

Otros recursos

Los votantes también pueden obtener ayuda sobre preguntas generales de votación en español o en inglés llamando a la línea de asistencia para votantes de la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin al 608-285-2141.