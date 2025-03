Guía Isthmus para el votante de las elecciones de la primavera de 2025

Find an English language version of this guide here.

Más allá de las contiendas de alto perfil para la Corte Suprema del estado y el superintendente estatal de instrucción pública, el 1 de abril los residentes de Madison decidirán su nueva lista de concejales, una carrera disputada por la junta de educación y quién cumplirá un mandato de cuatro años como ejecutivo del condado de Dane.

Esta guía para las elecciones de primavera de 2025 desglosa lo que los votantes necesitan saber, ya sea que piensen votar por anticipado o el día de las elecciones. Hemos incluido sitios web en donde los votantes pueden averiguar su lugar de votación y ver lo que va a estar en su papeleta electoral. Con este recurso, los ciudadanos deberían tener lo que necesitan para ejercer su derecho al voto, y no debería haber sorpresas en las urnas.

Enmienda constitucional

En la papeleta electoral se propone una enmienda a la Constitución del estado. Todos en Wisconsin votarán en el siguiente referendo:

Pregunta 1. "Identificación con fotografía para votar. ¿Debería crearse la sección 1m del artículo III de la Constitución para exigir que los votantes presenten una identificación con fotografía válida que verifique su identidad para poder votar en cualquier elección, sujeto a las excepciones que pueda establecer la ley?"

Si los votantes aprueban la pregunta, entonces se consagrará en la Constitución del estado que los votantes deben mostrar un documento de identificación con fotografía, como una licencia de conducir o una tarjeta de identificación de votante emitida gratuitamente por el Departamento de Vehículos Motorizados de Wisconsin para emitir su voto. Si los votantes no pudieran presentar dicha identificación el día de las elecciones, se les permitiría emitir una papeleta electoral provisional, pero, para que esa papeleta electoral sea contada, tendrían que presentar la identificación adecuada en un futuro próximo.

Los votantes en Wisconsin ya están obligados por la ley estatal a presentar una identificación con foto para poder votar. Esta enmienda incluiría ese requisito en la Constitución del estado, protegiéndolo de modificaciones por parte de la Legislatura estatal o por acción judicial, según Votebeat.

Los republicanos califican la medida como un paso necesario para mantener la seguridad del voto, dado que la Corte Suprema del estado podría anular el estatuto, y señalan que la enmienda no cambiaría la ley estatal existente sobre la identificación del votante.

"Si se ratifica esta enmienda, lo que se considera una identificación válida seguiría siendo una identificación válida", dijo el senador Van Wanggaard, republicano por Racine, durante una reunión del Comité Judicial y de Seguridad Pública del Senado el 7 de enero.

Los demócratas y organizaciones tales como los capítulos de Wisconsin de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Liga de Mujeres Votantes se oponen a la medida expresando que protegería un requisito de identificación de votantes demasiado estricto en el estado.

"Si bien la enmienda no alteraría significativamente la ley actual de identificación de votantes, dificultará la eliminación del requisito de identificación con foto y limitaría la capacidad de la corte para proteger a los votantes privados de sus derechos por la ley", dijo la Liga.

El ayuntamiento

Hay 14 contiendas disputadas para el concejo municipal en las papeletas electorales de Madison. Los concejales: Juliana Bennett, Nasra Wehelie, Marsha Rummel, Jael Currie, Dina Nina Martinez-Rutherford y Charles Myadze no se postularon para la reelección.

Los concejales: John Duncan, Derek Field, MGR Govindarajan y Bill Tishler se postulan para la reelección sin oposición. El candidato del Distrito 6, Davy Mayer, se postula para las elecciones sin oposición. El candidato del Distrito 15, Ryan Koglin, quien no enfrenta a otros oponentes, cuenta con el respaldo de Martínez-Rutherford, quien suspendió su campaña el 18 de enero. Las carreras disputadas son:

Distrito 2: Matt Egerer | William Ochowicz

Distrito 4: Concejal Michael Verveer | Elías Tsarovsky

Distrito 5: Concejal Regina Vidaver | Ulrike Dieterle

Distrito 7: Badri Lankella | Abdirahman Siad

Distrito 9: Concejal Nikki Conklin | Joann Pritchett

Distrito 10: Concejal Yannette Figueroa Cole | Lisa Veldran

Distrito 12: Concejal Amani Latimer Burris | Julia Matthews

Distrito 13: Concejal Tag Evers | Roberto Lutero

Distrito 14: Concejal Isadore Knox Jr. | Noah Lieberman

Distrito 16: Sean O'Brien | Kim Richman

Distrito 17: Concejal Sabrina Madison | Sean Burke

Distrito 18: Carmella Glenn | Kevin Monroe

Distrito 19: Concejal John Guequierre | Anthony Nino Amato

Distrito 20: Concejal Barbara Harrington-McKinney | Sammy Khilji

Puede encontrar su distrito del ayuntamiento utilizando el mapa enlazado aquí.

Junta de Supervisores del Condado de Dane

Erin Welsh, quien llenó la vacante dejada por la supervisora Cecely Castillo, ahora se postula para un mandato de dos años para representar al Distrito 7 en el sur y oeste de Madison.

Keith Furman, el supervisor del Distrito 10, quien también representa a un distrito del oeste de Madison, se postula para la reelección sin oposición.

Junta de Educación de Madison

Tres escaños de la junta de educación están en juego en la elección de abril, pero solo una contienda es disputada. Dos candidatos: Martha Siravo y el ingeniero Bret Wagner buscan reemplazar a la miembro de la junta de educación Laura Simkin, defensora de los derechos de los individuos discapacitados, quien se jubila. La presidenta de la junta de educación, Nichelle Nichols, y uno de los miembros de la junta, Ali Mudrow se postulan para la reelección sin oposición. El ganador o la ganadora de la contienda cumplirá un mandato de tres años.

Superintendente Estatal de Instrucción Pública

Dos candidatos buscan convertirse en el nuevo superintendente de instrucción pública de Wisconsin: la Dra. Jill Underly, titular del cargo y Brittany Kinser, consultora educativa y defensora de las escuelas chárter. La ganadora de la contienda cumplirá un mandato de cuatro años.

Ejecutivo del condado

Este abril, la titular del cargo de ejecutiva del condado de Dane, Melissa Agard, se enfrenta a un contrincante: Stephen W. Ratzlaff Jr., de DeForest, quien se postuló para la Asamblea Estatal de Wisconsin como independiente en 2021. La ganadora o el ganador de la contienda no partidista cumplirá un mandato de cuatro años.

Corte suprema

Con solo dos candidatos en la contienda, no hubo primarias para el escaño de la Corte Suprema que va a dejar la jueza Ann Walsh Bradley al jubilarse. Las elecciones de abril entre la jueza del condado de Dane, Susan Crawford, y el juez del condado de Waukesha, Brad Schimel, determinarán si los jueces liberales mantienen su mayoría de 4-3, vigente desde la elección de la jueza Janet Protasiewicz en 2023. La ganadora o el ganador de la contienda cumplirá un mandato de 10 años.

Votar el día de las elecciones

Ya estoy registrado

Si ya estás registrado para votar, puedes presentarte para votar en persona el día de las elecciones, el 1 de abril. MyVote WI tiene una herramienta para verificar si está registrado y en qué dirección. También puede verificar dónde está su lugar de votación y qué hay en su papeleta electoral. Las urnas abren a las 7 a.m. y cierran a las 8 p.m. Deberá traer una identificación con foto, la cual no necesita mostrar su dirección actual.

También puede preparar y llevar a la cabina notas sobre por quién quiere votar. Puede tomar y compartir fotos de usted votando, pero no puede mostrar su papeleta electoral marcada a otras personas. Y, si tiene una discapacidad, puede votar "desde la acera", en su vehículo o en la entrada del lugar de votación, con la ayuda de los trabajadores electorales.

Necesito registrarme

Si no está registrado para votar, puede registrarse en su lugar de votación el día de las elecciones. Para registrarse, necesitará un comprobante de su lugar de residencia. La Oficina del Secretario de la Ciudad de Madison mantiene una lista de lo que cuenta como prueba de residencia válida, entre ellas: los talones de pago o un estado de cuenta bancario, que se puede mostrar en papel o en formato electrónico. Los estudiantes de UW y de Madison College pueden verificar su residencia a través de los portales de su centro estudiantil (UW | Madison College). Los clientes de MG&E pueden iniciar sesión en su cuenta y mostrar su factura electrónica de servicios públicos.

El registro en línea y por correo se puede hacer hasta el 12 de marzo, pero los votantes que aún necesitan registrarse pueden hacerlo en persona en cualquier lugar de votación en ausencia, yendo en persona (lista) hasta las 5 p.m. del 28 de marzo o pueden registrarse en las urnas el día de las elecciones. La ley estatal impide que los residentes se registren para votar el sábado, domingo o lunes antes de las elecciones.

Votar antes del día de las elecciones

Ya estoy registrado

Votar por correo: Si está registrado para votar, puede solicitar[c2] una papeleta electoral en ausencia y devolver la papeleta electoral completa por correo o en persona a la Oficina del Secretario de la Ciudad en 210 Martin Luther King Blvd. Su solicitud de una papeleta electoral en ausencia debe ser recibida por la Oficina del Secretario Municipal antes de las 5 p.m. del 27 de marzo. Y, para que cuente su papeleta electoral debe ser recibida por la Oficina del Secretario Municipal antes de las 8 p.m., el día de las elecciones.

Si devuelve su papeleta electoral en ausencia por correo, la Oficina del Secretario Municipal recomienda enviarla al menos una semana antes del día de las elecciones. También puede llevar su papeleta electoral completa a su lugar de votación el día de las elecciones.

Votar anticipadamente en persona: La votación anticipada en persona, también llamada votación en ausencia en persona, se lleva a cabo del 18 al 30 de marzo. Para votar anticipadamente en persona, deberá llevar una identificación con foto. La Oficina del Secretario Municipal mantiene una lista de los lugares de votación en ausencia en persona y las horas en que están abiertos.

Necesito registrarme

Regístrese en persona: Puede registrarse para votar en cualquier lugar de votación en ausencia en persona (lista) hasta el 28 de marzo. Para registrarse, deberá llevar un comprobante de residencia. La Oficina del Secretario de la Ciudad de Madison mantiene una lista de lo que cuenta como prueba de residencia válida, tal como un talón de pago o un estado de cuenta bancario, que se puede mostrar ya sea en papel o en formato electrónico. Los estudiantes de UW y Madison College pueden verificar su residencia a través de los portales de su centro estudiantil (UW | Madison College). Los clientes de MG&E pueden iniciar sesión en su cuenta y mostrar su factura electrónica de servicios públicos.

Regístrese en línea o por correo: La inscripción en línea y por correo se cierra el 12 de marzo, debido a una ley estatal que solo permite la inscripción en persona durante los 20 días previos a una elección.

Otras preguntas frecuentes

No tengo una identificación con foto. ¿Cómo puedo conseguir uno?

La ciudad mantiene una lista de la documentación que necesitará para solicitar una identificación de votante, incluida la prueba de ciudadanía, de residencia, de identidad y del nombre y de la fecha de nacimiento.

La Coalición de Identificación de Votantes del Condado de Dane, una colaboración entre la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Dane y la NAACP del Condado de Dane, está ayudando a los votantes a obtener identificaciones antes de las elecciones, proporcionando transporte y ayuda con la solicitud en dos ubicaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Madison. Si tiene más preguntas, puede llamar o enviar un mensaje de texto a la Línea de Ayuda al Votante al 608-285-2141.

¿Dónde voto? ¿Qué va a estar en mi papeleta electoral?

Encuentra dónde votar aquí. Vea lo que estará en su papeleta electoral aquí.

¿Puedo devolver mi papeleta electoral a través de un buzón?

En julio de 2024, el Tribunal Supremo de Wisconsin restableció la posibilidad de devolver las papeletas de votación en ausencia a un buzón de papeletas de votación en ausencia. En la ciudad de Madison, puede depositar su papeleta electoral en cualquiera de los buzones ubicados en las 14 estaciones de bomberos de la ciudad o en el refugio de Elver Park. Una lista completa de las ubicaciones de los buzones electorales de Madison está disponible aquí.

¿Cómo puedo conocer a los candidatos?

WORT-FM ha realizado entrevistas con muchos de los candidatos al concejo municipal, las cuales puede encontrar aquí.

La cobertura de Isthmus de la contienda para la Corte Suprema está aquí.

Ballotpedia proporciona información sobre las contiendas de la Corte Suprema del estado y del superintendente de instrucción pública del estado.

¿Quién financia a los candidatos?

Puede ver los informes financieros de las campañas estatales utilizando el Sistema de Información de Finanzas de Campañas de Wisconsin aquí.

Los informes financieros de la campaña de la Ciudad de Madison están disponibles aquí.

Los formularios de financiamiento para candidatos del Condado de Dane están disponibles aquí.

Otras guías de votación

La guía de votación de la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin se puede encontrar aquí. La versión en español de la guía de la Liga de Mujeres Votantes está disponible aquí.

Otros recursos

Los votantes también pueden obtener ayuda en español o inglés sobre preguntas generales sobre la votación llamando a la línea de ayuda al votante de la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin al 608-285-2141.