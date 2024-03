4-C Family Event

media release: Join us on April 11 for a Family Event! Learn more about 4-C’s free family programming: play groups, Parent Cafés, child care referrals, and more! Tour our Resource Room and learn how to borrow toy kits & storytime backpacks. Enjoy light refreshments and meet other parents in our community. Thanks to the Verona Lions, free vision screening for kids 5 and younger will be available!

¡Acompáñenos el 11 de abril para un evento familiar! Aprenda más sobre el programa gratis familiar de 4-C: grupos de juego, Parent Cafés, referencias de cuidado infantil y más! Visite nuestro Salón de recursos y aprenda cómo tomar prestados kits de juguetes y mochilas con cuentos. Disfrute bebidas y conozca otros padres de nuestra comunidad. Gracias a los Verona Lions, habrá disponibles pruebas gratis de visión para niños de 5 años o menos.

https://www.facebook.com/events/928943322231021/