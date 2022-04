A Day Without Latinxs and Immigrants in Wisconsin

español abajo

press release: Join Voces de la Frontera this May 1st and 2nd for a two-day Day Without Latinxs and Immigrants general strike to show politicians and corporate America that we are essential, not deportable! We are striking to demand that:

President Biden: Abolish 287g! Expand TPS to all immigrants! Use executive orders to protect all immigrants! Abolish for-profit detention centers!

U.S. Senator Ron Johnson: Stop blocking immigration reform!

Wisconsin Republicans: Stop blocking driver licenses and in-state tuition equity for immigrants!

This will be the first time in Voces’ history that our members voted to go on a two-day, statewide general strike. Since immigration reform failed by just one vote in Congress, we must increase pressure on President Biden to use his executive power to protect all immigrants and dismantle Trump's deportation machine. It's also critical to hold Sen. Ron Johnson and Wisconsin Republicans accountable for blocking immigration reform, driver licenses and in-state tuition equity for immigrants.

As we say in Spanish, "el poder del trabajador está en nuestra mano de obra" - worker power comes from our labor. On May Day, Sunday, May 1st, we're organizing a mass march and rally in Milwaukee starting at 11:00 a.m. our new office on 8th and Mitchell and marching to Sen. Ron Johnson's office downtown. On Monday, May 2nd, we're heading to Madison to lobby legislators to pass driver licenses and in-state tuition equity for immigrants.

Unite with immigrant essential workers, families, small businesses, students, and allies to demand an immigration system that centers the dignity and safety for all immigrants. Continue reading below on how you can help make this May Day 2022 a historic victory for the immigrant rights movement!

Find this information on our website at vdlf.org/may22/ or call our office at 414-643-1620 with any questions.

May Day 2022: A Message From Christine

Last year, because of our relentless organizing, including multiple mass marches, we got closer than ever to winning federal immigration reform. We only lost by one vote in the US Senate. That is to say, we are stronger and more resilient than ever, if we can't win protection for our families in Congress, we must find another way.

This May 1, Milwaukee joins 35 cities that are rising up to demand that President Biden use his power to abolish 287g and end for-profit immigrant detention centers. Sunday, May 1, is a Day without Latinos & Immigrants. Don't go work, close your businesses and don't buy from businesses that don't support our community. Our strength is in our labor, and it's up to us to show politicians and corporate America that we are essential not deportable. ¡Hasta la victoria!

Preparing For May Day 2022: Sunday, May 1. in Milwaukee

On Sunday, May 1, Voces de la Frontera is counting on you to join us in the streets of Milwaukee for day one of a two-day statewide general strike. Meet us at 11:00 am at the Voces Milwaukee office on the corner of 8th and Mitchell St. We will kick off the day with a community celebration event that honors the sacrifices and contributions immigrants make. We will also have T-shirt sales, membership renewals, homemade signs available, live music and guest speakers. The main event is a 3-mile mass march, where we will march downtown to Senator Ron Johnson's office to hold him accountable for blocking immigration reform.

Once outside Sen. Johnson’s office, immigrant leaders, community members, and allies who are leading the fight for immigration reform will share powerful testimonies. We will rally and make our demands loud and clear to Senator Johnson, and call on President Biden to use his power to protect all immigrants.

The event will end around 1:30pm. There will be free shuttle busses available to march participants that will transport participants back to the Voces office. No one gets left behind!

Preparing For May Day 2022: Monday, May 2, in Madison

Monday, May 2, is the second day of our two-day statewide general strike. We will meet at 11:00 a.m. at the Wisconsin State Capitol building in Madison for a lobby day to hold Wisconsin Republicans accountable for blocking driver's licenses and in- state tuition equity for immigrants. There will be a brief training session and participants will lobby in small groups.

¡Únase a nosotros este 1 y 2 de Mayo para una huelga general de dos días para un Día Sin Latinxs e Inmigrantes para mostrarles a los políticos y las corporaciones estadounidenses que somos esenciales, no deportables!

Estamos en huelga para exigir:

Presidente Biden:

¡No más 287g!

¡Expandir TPS a todos los inmigrantes!

¡Use órdenes ejecutivas para proteger a todos los inmigrantes!

¡Abolir los centros de detención con fines de lucro!

Senador Ron Johnson:

¡Deje de bloquear la reforma migratoria!

Republicanos de Wisconsin:

¡Dejen de bloquear las licencias de conducir y la equidad de matrícula estatal para los inmigrantes!

Esta es la primera vez en la historia de Voces que nuestros miembros votaron a favor de una huelga general estatal de dos días. Ya que la reforma migratoria fracasó por solo un voto en el Congreso, debemos aumentar la presión sobre el presidente Biden para que use su poder ejecutivo para proteger a todos los inmigrantes y desmantelar la máquina de deportación de Trump. También es importante que responsabilicemos al senador Ron Johnson y a los republicanos de Wisconsin que bloquean la reforma migratoria, las licencias de conducir, y la equidad en la matrícula estatal para los inmigrantes.

Como decimos en español, "el poder del trabajador está en nuestra mano de obra". En May Day, domingo 1 de Mayo, estamos organizando una marcha masiva y manifestación en Milwaukee a partir de las 11:00 a. m. en nuestra nueva oficina en la 8 y Mitchell. De ahí, marcharemos a la oficina del Senador Ron Johnson en el centro. El lunes 2 de Mayo iremos a Madison para presionar a los legisladores para que aprueben las licencias de conducir y la equidad en la matrícula estatal para los inmigrantes.

Únase con trabajadores esenciales inmigrantes, familias, negocios pequeños, estudiantes y aliados para exigir un sistema de inmigración que centre la dignidad y la seguridad de todos los inmigrantes. ¡Continúe leyendo a continuación sobre cómo puede ayudar a que este May Day de 2022 sea una victoria histórica para el movimiento por los derechos de los inmigrantes!

Encuentre esta información en nuestro sitio web en vdlf.org/may22/ o llame a nuestra oficina al 414-643-1620 si tiene alguna pregunta.

May Day 2022: Un mensaje de video de Christine

Haga clic aquí para ver un mensaje de video especial de Christine, o léalo a continuación.

El año pasado, gracias a nuestra incesante organización, que incluyó múltiples marchas masivas, estuvimos más cerca que nunca de ganar la reforma migratoria federal. Solo perdimos por un voto en el Senado. Es decir, somos más fuertes y resistentes que nunca, si no podemos obtener protección para nuestras familias en el Congreso, debemos encontrar otra manera.

Este 1 de Mayo, Milwaukee se une a 35 ciudades que se levantaran para exigir que el presidente Biden use su poder para abolir 287g y poner fin a los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro. El domingo 1 de Mayo es un día sin latinos e inmigrantes. No vayan a trabajar, cierren sus negocios y no compren en negocios que no apoyan a nuestra comunidad. Nuestra fuerza está en nuestro trabajo, y depende de nosotros mostrar a los políticos y las corporaciones estadounidenses que somos esenciales, no deportables. ¡Hasta la victoria!

Preparándonos para May Day 2022: Domingo 1 de Mayo en Milwaukee

El domingo 1 de mayo, Voces de la Frontera cuenta con usted para unirse a nosotros en las calles de Milwaukee para el primer día de la huelga general estatal de dos días. Empezará a las 11:00 am en la oficina de Voces Milwaukee en la esquina de 8th y Mitchell St. Comenzaremos el día con un evento de celebración comunitaria que honra los sacrificios y las contribuciones que hacen los inmigrantes. También tendremos ventas de camisetas, renovaciones de membresía, letreros caseros disponibles, música en vivo e invitados especiales. El evento principal es una marcha masiva de 3 millas, donde marcharemos hacia el centro de la ciudad hasta la oficina del Senador Ron Johnson para responsabilizarlo por bloquear la reforma migratoria.

Una vez fuera de la oficina del Senador Johnson, líderes inmigrantes, miembros de la comunidad y aliados que lideran la lucha por la reforma migratoria compartirán poderosos testimonios. Nos reuniremos y haremos nuestras demandas en voz alta y clara al Senador Johnson, y le pediremos al Presidente Biden que use su poder para proteger a todos los inmigrantes.

El evento terminará alrededor de la 1:30p.m. Habrá autobuses gratuitos disponibles para los participantes de la marcha que los transportarán de regreso a la oficina de Voces. ¡Nadie será dejado atrás!

Preparándonos para May Day 2022: Lunes 2 de Mayo en Madison

El lunes 2 de Mayo es el segundo día de nuestra huelga general estatal de dos días. Nos reuniremos a las 11:00 a. m. en el Capitolio de Wisconsin en Madison para un día de cabildeo para responsabilizar a los republicanos de Wisconsin por bloquear las licencias de conducir y la equidad de matrícula estatal para los inmigrantes. Habrá una breve sesión de entrenamiento y los participantes cabildearán en pequeños grupos. El evento finalizará alrededor de la 1:00 p.m.