ONLINE: Aldo Leopold Park Pump Track

media release: Parks Division is planning to install an asphalt pump track at Aldo Leopold Park in 2021. The 2018-2023 Park and Open Space Plan calls for the developments of additional off road bike amenities throughout the Parks system. In 2020 Parks completed the Madison Bicycle Adventure Trail (MadBAT) planning project which systematically identified locations throughout the city where bike amenities could be placed in such a way to most effectively benefit the community.

Leopold Park became a priority site for off road bike facilities due to the long standing desire of the neighborhood and Leopold School for additional recreational amenities at or near the park. Many children and residents in the neighborhood have bikes but often search for safe and fun places to ride. Pump tracks allow for use by every skill level of rider and help develop the most basic skills needed to ride a bike. They build riding experience and skill while providing a fun and rewarding experience for the user. As riders develop skills they can find more advanced lines and ride features differently to create an even more rewarding experience.

The proposed project would create an approximately 7000 square foot asphalt pump track near the shelter at Aldo Leopold Park. A concept diagram of the project location is shown below. Parks Division intends to hire a specialty contractor to construct the pump track some time during 2021. The exact timeline will be subject to a successful bid and availability of the contractor. Parks intents to have a contractor hired and the work scheduled by May 24th.

Parks Division will hold a Public Informational Meeting on the project on March 18th at 5:30pm. The meeting will last approximately 1 hour. Parks staff will make a short presentation on the project and then will take questions and comments. The meeting will be conducted via Zoom.

*This meeting will be conducted in both English and Spanish. There will be presenters communicating in both languages.

Join Zoom Meeting: https://cityofmadison.zoom.us/j/91304288106?pwd=RUhsdnRNSHpCWnRSVzVZS3VEN3hpZz09

Meeting ID: 913 0428 8106

Passcode: 650794

One tap mobile

+13126266799, 91304288106# US (Chicago)

8778535257, 91304288106# US Toll-free

Dial by your location

+1 312 626 6799 US (Chicago)

877 853 5257 US Toll-free

Meeting ID: 913 0428 8106

Find your local number:

https://cityofmadison.zoom.us/u/acIQdlC2pF

If you are unable to attend the meeting please send questions or comments to:

English:

Corey Stelljes, Project Engineer, (608) 266-6518, cstelljes@cityofmadison.com

Spanish:

Jose Barros Hoffens, Engineer, (608) 242-4767, jbarroshoffens@cityofmadison.com

La División de Parques planea instalar una pista de bombeo de asfalto en el Parque Aldo Leopold en 2021. El Plan de Parques y Espacios Abiertos 2018-2023 exige el desarrollo de servicios adicionales para bicicletas todo terreno en todo el sistema de Parques. En 2020, Parks completó el proyecto de planificación Madison Bicycle Adventure Trail (MadBAT) que identificó sistemáticamente lugares en toda la ciudad donde los espacios para bicicletas podrían ubicarse de tal manera que beneficiaran de manera más efectiva a la comunidad.

Leopold Park se convirtió en un sitio prioritario para las instalaciones para bicicletas todo terreno debido al deseo de larga data del vecindario y de la Escuela Comunitaria Primaria Aldo Leopold de contar con espacios recreativos adicionales en o cerca del parque. Muchos niños(as) y residentes del vecindario tienen bicicletas, pero a menudo buscan lugares seguros y divertidos para usarlas. Las pistas de bombeo permiten el uso de todos los niveles de habilidad del ciclista y ayudan a desarrollar las habilidades más básicas necesarias para andar en bicicleta. Desarrollan experiencia y habilidad en la conducción al tiempo que brindan una experiencia divertida y gratificante para el usuario. A medida que los ciclistas desarrollan habilidades, pueden encontrar pistas más avanzadas que requieren otros niveles de habilidad para crear una experiencia aún más gratificante.

El proyecto propuesto crearía una pista de bombeo de asfalto de aproximadamente 7000 pies cuadrados cerca del refugio en Aldo Leopold Park. A continuación se muestra un diagrama conceptual de la ubicación del proyecto. La División de Parques tiene la intención de contratar a un contratista especializado para construir la vía de la bomba en algún momento durante 2021. El cronograma exacto estará sujeto a una oferta exitosa y la disponibilidad del contratista. La división de Parques tiene la intención de contratar a un contratista y programar el trabajo para comenzar el 24 de mayo.

La División de Parques llevará a cabo una reunión de información pública sobre el proyecto el 18 de marzo a las 5:30 pm. La reunión tendrá una duración aproximada de 1 hora. El personal de parques hará una breve presentación sobre el proyecto y luego responderá preguntas y comentarios. La reunión se llevará a cabo a través de Zoom.

* Esta reunión se llevará a cabo tanto en inglés como en español. Habrá presentadores que se comunicarán en ambos idiomas.