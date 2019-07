press release: Sun. Aug. 25, 1:00 pm – 5:00 pm Penn Park (2101 Fisher Rd.) 11th Annual Black Latino Unity Picnic! An event for the whole community focused on the common struggle of Black and Latino w orkers for better housing, employment, and living conditions. There will be great food, music, children’s activities, information tables and solidarity. Un evento para toda la comunidad enfocada en la lucha común de los trabajadores Latinos y Morenos por mejores condiciones de trabajo, vivienda, empleo y de vida en nuestros vecindarios. Comida, Musica, actividades infantiles, informacion y unidad. Info? Visit the Facebook event: https://www.facebook.com/ events/2321690178046425/