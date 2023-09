(Español abajo)

media release: The Latino Professionals Association (LPA) is excited to announce its annual event, Brindis del Exito, which will take place on September 30, 2023. Brindis del Exito is a celebration of the accomplishments of Latinx professionals in the Greater Madison area, as well as an opportunity for LPA to raise funds to support its mission.

LPA is a local non-profit organization that supports and empowers Latinx professionals to build on their professional capacity by providing programs and initiatives that create professional leaders, establish partnerships, promote community projects, and encourage participation in social issues.

This year's Brindis del Exito event includes sponsorship packages that offer various benefits, including special LPA mugs, tickets, and sponsor recognition benefits. The sponsorship packages include:

Gold Event Sponsor - $5,000.00: includes 10 tickets, 10 special LPA mugs, 2 bottles of wine, and sponsor recognition benefits.

Silver Event Sponsor - $2,500.00: includes 8 tickets, 8 special LPA mugs, and sponsor recognition benefits.

Bronze Event Sponsor - $1,000.00: includes 4 tickets, 4 special LPA mugs, and sponsor recognition benefits.

In addition to the sponsorship packages, there are also several ticket options available for purchase, including discounted tickets for students and non-profit employees:

Student Ticket - $10.00: please use your .edu email to register.

Non-Profit Employee - $35.00: please use your non-profit email to register. This includes a special LPA mug.

LPA invites all members of the community to attend Brindis del Exito and support the organization's mission. To register for the event or to become a sponsor, please visit https://lpa.wildapricot.org/ event-5364163.

La Asociación de Profesionales Latinos (LPA) se complace en anunciar su evento anual, Brindis del Éxito, que tendrá lugar el 30 de septiembre de 2023. Brindis del Éxito es una celebración de los logros de los profesionales latinos del área de Madison, al igual que una oportunidad para recaudar fondos para apoyar a la misión de LPA.

LPA es una organización sin fines de lucro que apoya y empodera a los profesionales latinos para desarrollar su capacidad profesional mediante programas e iniciativas que producen líderes, establecen alianzas, promueven proyectos comunitarios y fomentan la participación en temas sociales.

Este año, Brindis del Éxito incluye paquetes de patrocinio que ofrecen varios beneficios, los cuales incluyen tazas especiales de LPA, entradas y beneficios de reconocimiento de patrocinadores. Los paquetes de patrocinio incluyen:

● Patrocinador Oro - $5,000.00: incluye 10 entradas, 10 tazas especiales de LPA, 2 botellas de vino y beneficios de reconocimiento de patrocinadores.

● Patrocinador Plata - $2,500.00: incluye 8 entradas, 8 tazas especiales de LPA y beneficios de reconocimiento de patrocinadores.

● Patrocinador Bronce - $1,000.00: incluye 4 entradas, 4 tazas especiales de LPA y beneficios de reconocimiento de patrocinadores.

Además de los paquetes de patrocinio, también hay varias opciones de entradas disponibles, incluyendo entradas con descuento para estudiantes y empleados de organizaciones sin fines de lucro:

● Entrada para Estudiantes - $10.00: por favor, use su correo electrónico .edu para registrarse.

● Empleado de una Organización Sin Fines de Lucro - $35.00: por favor, use su correo electrónico de la organización sin fines de lucro para registrarse. Esto incluye una taza especial de LPA.

Invitamos a todos los miembros de la comunidad a asistir a Brindis del Éxito y apoyar la misión de LPA. Para registrarse o para convertirse en patrocinador, por favor visite https://lpa.wildapricot.org/event-5364163.