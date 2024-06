Centro Hispano Garage Sale

media release: (English below)

¡Parte de mudarse a un nuevo espacio es darse cuenta de cuántos objetos se han acumulado a lo largo de los años en Badger Road, ¡y vamos a tener una venta de garaje! Algunos artículos son grandes, otros pequeños. Tenemos muebles, computadoras, obras de arte, equipamiento de cocina, útiles escolares y mucho, mucho más. Únete a nosotros para una venta de garaje y ayúdanos a encontrar un nuevo hogar para tantos tesoros. Echa un vistazo a los encantadores objetos que fueron parte de nuestro trabajo durante muchos años. Muchos artículos están en excelentes condiciones, ¡y esperamos que encuentren un nuevo hogar contigo! Habrá vendedores de comida en el estacionamiento de en frente del anyiguo edificio de Centro.

¿Dónde? La entrada a Badger Road 810 será en el muelle de carga frontal.

¿Cuándo? El SÁBADO 8 de junio de 9 am a 3 pm y el DOMINGO 9 de junio de 10 am a 2 pm.

¿Pago? Aceptaremos efectivo o tarjeta.

¿Estacionamiento? Por favor, estaciona en el nuevo edificio en 2403 Cypress Way, ya que tendremos vendedores de comida en el antiguo estacionamiento del Centro.

¿Logística? Por orden de llegada; los precios son fijos y todas las ventas son finales.

Part of moving to a new space is realizing how many items had been collected over the years at Badger Road and we are having a garage sale! Some items are large, some are small. We have furniture, computers, artwork, kitchen equipment, school supplies, and much, much more. Join us for a garage sale to help us find a new home for so many treasures. Browse through the lovely items that were part of our work for many years. Many items are in excellent condition, and we hope they find a new home with you.

Where? Badger Road 810 entrance will be at the frontloading dock .

When? SATURDAY June 8 form 9 am to 3 pm and SUNDAY June 9 from 10 to 2pm

Payment? We will accept cash or card

Parking? Please park at the New Building at 2403 Cypress way, since we will have food vendors at the old Centro parking lot.

Logistics? First come, first served; prices are fixed and all sales are final

Saturday, June 8, 9am-3pm: https://www.facebook.com/ events/982127583633126

Sunday, June 9, 10am-2pm: https://www.facebook.com/events/471387855305673/