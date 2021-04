ONLINE: Child Care Talks (Back)

media release: Please join us for a virtual roundtable discussion with Wisconsin family child care providers, called Child Care Talks (Back) on Saturday, May 1st, 2021 from 9-10:30 a.m. Our session will be introduced by Professor Janean Dilworth-Bart from the School of Human Ecology at UW-Madison and State Senator LaTonya Johnson from Milwaukee. We are excited to talk with Wisconsin family child care providers about their challenges, goals, and profession! Spanish interpretation is available.

Presented by Kids Forward. For questions, please contact Kate MacCrimmon at kmaccrimmon@kidsforward.org.

Únase a nosotros para una mesa redonda virtual con proveedores de cuidado infantil familiar de Wisconsin, llamada Charlas de Cuidado Infantil (Volver) el sábado 1 de mayo de 2021 de 9-10:30 a.m. Nuestra sesión será presentada por la profesora Janean Dilworth-Bart de la escuela de Ecología Humana en UW-Madison y la Senadora Estatal LaTonya Johnson de Milwaukee. ¡Nos complace hablar con los proveedores de cuidado infantil familiar de Wisconsin sobre sus desafíos, metas y profesión! ¡Interpretación proporcionada! ¡Habrá interpretación en español!

¿¿Preguntas?? kmaccrimmon@kidsforward.org