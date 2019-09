Clases de inglés para adultos

press release: Mondays, October 7-November 25, 6:00 – 8:00 p.m.

Clases de inglés gratuitas para adultos, los lunes, 7 de octubre - 25 de noviembre. Los participantes aprenderán:

A comunicarse mejor en inglés

A hablar sobre la comunidad y la escuela

Sobre leer con los niños

¡Y más!

¡Cuidado de niños disponible! Edad mínima: 2 años

Para más información, favor de llamar a 608-244-3911.

Free English classes for adults, Mondays, October 7 - November 25. Participants will learn:

English communication skills

To talk about community and school

About reading with children

And more!

Free childcare. Minimum age: 2 years

This class is presented in partnership with the Literacy Network. No registration. For more information, call the Literacy Network at 608-244-3911.