Covering Wisconsin Affordable Health Insurance

Your health matters, and we believe everyone should have access to affordable healthcare. That is why on Thursday, December 15, from 9 am to 2 pm, Covering Wisconsin will be at the Urban League to help Wisconsin residents secure health insurance coverage, seek timely care, and navigate the healthcare system.

Appointments are preferred, but walk-ins are also welcome. You can call (608) 261-1455 or visitย coveringwi.org/enrollย to make an appointment and learn about free or low-cost health insurance options. You may also chat with a Covering Wisconsin rep online Monday through Friday between 9 am - 4 pm (coveringWI.org).

Now more than ever, people are encouraged to review their health insurance options. Join us in person for free guidance on health insurance and other programs that support health:

๐——๐—”๐—ง๐—˜: ๐—ง๐—ต๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐—ฑ๐—ฎ๐˜†, ๐——๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿญ๐Ÿฑ, ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ, ๐Ÿต ๐—ฎ๐—บ - ๐Ÿฎ ๐—ฝ๐—บ, ๐—จ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ฎ๐—ด๐˜‚๐—ฒ - ๐Ÿฎ๐Ÿฎ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ๐—ฆ. ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ ๐—ฆ๐˜. - ๐—ฅ๐—ผ๐—ผ๐—บ๐˜€ ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿญ & ๐Ÿญ๐Ÿฌ๐Ÿฎ

Let's work together to find the right coverage for you and your family!

*2023 ๐˜–๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜•๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ 1, 2022, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ ๐˜‘๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜บ 15, 2023. ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ 15, 2022, ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜‘๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜บ 1, 2023.