English below.

media release: Los invitamos para celebrar el Día de los Niños, una tradición con raíces de Latino Americana que celebra la alegría, la maravilla y la diversidad de la infancia.

Todas las familias están invitadas a nuestra gran celebración con actividades interactivas, música, comida, piñatas y conexiones para niños y familias en nuestra comunidad.

Antes de la pandemia, el Día de los Niños fue celebrado durante más de 15 años en Madison por Fabiola Hamdan y el Consejo Latino de Niños y Familias, un comité de personas dedicadas a servir la comunidad con apreciación cultural y conexiones comunitarias. Sus esfuerzos nos han motivado a crear un evento para celebrar a los niños este año.

El evento es GRATIS y abierto al público.

Join us to celebrate Dia de los Niños (Children’s Day), a cherished and traditional celebration that embraces the joy, wonder, and diversity of childhood.

All families are invited to celebrate this holiday with interactive activities, food, art, and meaningful connections for children and families in our community.

This year, this event is hosted by Kids Forward, a statewide antiracist policy center that inspires action and advocates for children and families of color and those furthest from opportunity in Wisconsin. Historically, Dia de los Niños has been celebrated for more than 15 years in Madison by Fabiola Hamdan and the Latino Children and Families Council, a committee of individuals dedicated to fostering cultural appreciation and community connections.

The event is FREE and open to the public.