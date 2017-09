press release: Each year, during Domestic Violence Awareness Month (DVAM), DAIS invites area restaurants to donate 10% of their proceeds from a given day to support victims of domestic violence in Dane County. The next Dine Out for DAIS will take place on October 5, 2017.

Visit any of the 2017 participating restaurants across Dane County:

Blue Mounds: * Cress Spring Pizzeria (4:30 pm – 8:30 pm, *Oct 4th!) 4035 Ryan Road

Cross Plains: Crossroads Coffeehouse (6 am – 4 pm) 2020 Main Street

DeForest: bb Jacks (11 am – 9 pm) 300 East Holum Street

Fitchburg: Chocolate Shoppe Ice Cream Co. (11am – 9pm) 2981 Triverton Pike Drive; Great Dane Pub and Brewing Co. (11 am – 2 am) 2890 Cahill Main; Liliana’s (11 am – 9 pm) 2951 Triverton Pike Drive; Me and Julio (11 am – 11 pm) 2784 South Fish Hatchery Road

Madison: Ale Asylum (11 am – 12 am) 2002 Pankratz St.; Argus Bar & Grill (11 am – 2 am) 123 E Main St.; Bandung Restaurant (11 am – 2 pm, 5 pm – 9 pm) 600 Williamson St.; Barley Pop Tap & Shop (12 pm – 12 am) 2045 Atwood Ave, #107; Banzo (11 am – 9 pm) 2105 Sherman Ave.; Bonfyre American Grille (11 am – 10 pm) 2601 West Beltline Highway; Capitol ChopHouse (6:30 am – 10 pm) 9 E Wilson St.; Christy’s Landing (11 am – 12 am) 2952 Waubesa Ave.; Chocolate Shoppe Ice Cream Co.

(11 am – 9 pm) 555 S Midvale Boulevard; (11 am – 9 pm) 1726 Fordem Ave.; (12 pm – 9 pm) 2302 Atwood Ave.; (10 am – 10 pm) 468 State St.; (11 am – 9 pm) 1925 Monroe St #120; Daddio’s 1219 N Sherman Ave.; Dotty Dumpling’s Dowry (11 am – 11 pm) 317 N Frances St.; El Sabor de Puebla (11 am – 10 pm) 1133 Williamson St.; Essen Haus (4 pm – 10 pm) 514 East Wilson St.; Fuegos Steak Tapas Vegan (11 am – 10 pm) 904 Williamson St.; Gibs 1380 Wiliamson St.; Great Dane Pub and Brewing Co.

(11 am – 2 am) 123 E Doty St.; (11 am – 2 am) 876 Jupiter Drive; (11 am – 2 am) 357 Price Place; Harmony Bar (11 am – 2 am) 2201 Atwood Ave.; Harvest (5:30 pm – 9:30 pm) 21 North Pinckney St.; Hawk’s Bar & Grill (11 am – 11 pm) 425 State St.; Isthmus Dining Company (6 pm – 9 pm) 823 East Johnson St.; Layla’s (11 am – 9 pm) 141 S Butler St.; Lombardino’s Restaurant (5 pm – 9 pm) 2500 University Ave.; Macha Tea Company (6 pm – 9 pm) 823 East Johnson St.; Manna Cafe & Bakery (6 am – 6 pm) 611 North Sherman Ave.; Mariner’s Inn (5 pm – 8:30 pm) 5339 Lighthouse Bay Drive; Mickey’s Tavern (11:30 am – 2 am) 1524 Williamson St.; Nau-Ti-Gal (4 pm – 8 pm) 5360 Westport Road; Next Door Brewing Co. (11 am – 10 pm) 2439 Atwood Ave.; Nitty Gritty (10 am – 12 am) 223 N Frances St.; North and South Seafood and Smokehouse (11am-9pm) 6604 Mineral Point Road; Noosh (11 am – 2 pm) 2102 Fordem Ave.; Ogden’s North Street Diner (7 am – 2:30 pm) 560 North St.; Old Sugar Distillery (4 pm – 11 pm) 931 E Main St.; Parthenon Gyros (11 am – 3 am) 316 State St; Pickle Jar (5 pm – 8 pm) 931 E Main St.; The Looking Glass (5 pm – 8 pm) 931 E Main St.; The Roman Candle (11 am – 10 pm) 2623 Monroe St.; Slide Food Cart & Catering (11 am – 2 pm, or catering) 1 1/2 E Main St.; Short Stack Eatery (6 am – 12 am) 301 West Johnson St.; Tandoori House (5 pm – 10 pm) 6713 Odana Road; Texas Roadhouse (4 pm – 10 pm) 4841 Annamark Drive; Tip Top Tavern (11 am – 2 am) 601 North St.; Tipsy Cow (11 am – 2 am) 102 King St.; Ugly Apple Food Cart (7 am – 10 am) 100 Block of MLK Drive; Vintage Brewing Co. (11 am – bar close) 674 South Whitney Way; Yola’s Cafe (7 am – 4:30 pm) 494 Commerce Drive

McFarland: Spartan Pizza (4:30 pm – 10 pm) 5813 Main St.

Middleton: Captain Bill’s (5 pm – 8:30 pm) 2701 Century Harbor Road ; Imperial Garden (11 am – 2 pm, 4 pm – 9:30 pm) 2039 Allen Boulevard; Nitty Gritty (11 am – 11 pm) 1021 N Gammon Road; The Free House Pub (11 am – 2 am) 1902 Parmenter St.; Villa Dolce (11 am – 9:30 pm) 1828 Parmenter St.

Mount Horeb: The Grumpy Troll Brew Pub (11 am – 9 pm) 105 S 2nd St.

Oregon: Charlie’s on Main (4 pm – 10 pm) 113 S Main St.

Stoughton: Wendigo (4 pm – 10:30 pm) 121 E Main St.

Sun Prairie: Atlantis Taverna (4 pm – 9 pm) 239 E Main St.; Buck and Honey’s Restaurant (11 am – 9 pm) 804 Liberty Boulevard, Suite 105; Eddie’s Alehouse & Eatery (11 am – 9 pm) 238 East Main St.; Nitty Gritty (11 am – 11 pm) 315 E Linnerud Drive; Watertower Chop House (4:30 pm – 8:30 pm) 109 W Main St.; Willie Ty’s Eatery (11:30 am – 9:30 pm) 836 Grove St.

Verona: The Verona Woods (11 am – 9:30 pm) 958 Liberty Drive

For more information about Dine Out for DAIS contact Gina at 608-251-1237 or ginaj@abuseintervention.org.