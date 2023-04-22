Direct Hit!, Decent Criminal, Pistols at Dawn
The Rigby 119 E. Main St., Madison, Wisconsin 53703
media release: ON APRIL 21 IN THE YEAR 2008 THE BAND DIRECT HIT APPEARED THROUGH A HOLE IN SPACETIME AT MR. ROBERTS IN MADISON WISCONSIN.
ON APRIL 22 IN THE YEAR 2023 THEIR PAST SELVES WILL RE-EMERGE AT THE RIGBY, HORRIBLY AGED AND DISFIGURED, TO CONFRONT THEIR PRESENT SELVES. WOW COOL TIME MACHINE BRO.
DOORS WHENEVER 21+ WHO CARES
DIRECT HIT ORIGINAL LINEUP SET WITH BRIAN PEOPLIS, TIM CONSEQUENCE, AND JACKSON FOTHERGILL AT 8
SURF ASTRONAUTS PISTOLS AT DAWN AT 8:45
CALIFORNIA'S COOLEST DECENT CRIMINAL AT 9:30
DIRECT HIT PRESENT LINEUP PLAYING THE SAME SHIT YOU'VE SEEN AT EVERY SHOW FOREVER AT 10:15
NO ADVANCE TICKETS, 21+. SHOW UP, BRING MONEY
K SICK SEEYA