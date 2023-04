El dia de la Tierra

media release: Join Wisconsin EcoLatinos fully bilingual program English-Spanish

Visit the Trash Lab- a mobile exhibit designed to rethink our relationship with waste.

E-Cycling-DNR Resources to learn how to dispose of or Recycle electronics properly.

Saltwise - Bringing awareness to salt contamination of the watershed

Composting - At-home composting

Water Action Volunteers - Stream water quality monitoring

Electric Cars on display!

Volunteer for the park cleanup

Renewable energy

______________________________ ____

Visite el Laboratiorio de la basura, una exhibición móvil diseñada para repensar nuestra relación con los desechos.

E-Cycling-DNR Recursos para aprender a desechar o reciclar los dispositivos electrónicos correctamente.

Saltwise - Creando conciencia sobre la contaminación por sal de la cuenca

Compostaje - Compostaje en casa

Water Action Volunteers - Monitoreo de la calidad del agua corriente

¡Coches eléctricos en exhibición!

Energia renovable

Voluntarios para la limpieza del parque.