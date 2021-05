ONLINE: El embarazo, Nacimiento, y más allá

https://www.facebook.com/events/2938642096454314/

media release: Una conversación con madres de nuestra comunidad sobre sus caminos hacia la maternidad

Acompáñenos a una plática sobre el embarazo, nacimiento y más allá, el jueves 13 de mayo, de 6-7 PM, con la moderadora Araceli Esparza (MWM Productions) y mujeres de color de la comunidad, quienes trabajan en la promoción de los derechos de la mujer para recibir cuidados culturalmente relevantes.

Asista a la plática virtual en vivo, y reciba una copia gratis del libro “Like a Mother”, de Angela Garbes.

Las panelistas incluirán:

Maricela Martinez Munguia

Aída Inuca Pija

Tania Hernandez

Araceli Esparza

Este evento está patrocinado por New Chapters in Community Health, un programa de la Biblioteca Pública de Madison, el Festival de Wisconsin del Libro, y el programa de investigación All of Us de la Universidad de Wisconsin-Madison. Con un enfoque intencional para audiencias en la comunidad africana, Latinx, LGBTQ+, y rurales, exploraremos temas cruciales para la salud y bienestar de muchos en Wisconsin que tradicionalmente han sentido que no tienen voz.

Acerca del libro: Cuando la periodista Angela Garbes se embarazó, se dio cuenta de que tenía muchas más preguntas que respuestas. Siguiendo su curiosidad y experiencias siendo una Mujer de Color, su libro “Like a Mother: A Feminist Journey through the Science and Culture of Pregnancy” (Como una madre: Un viaje feminista a través de la ciencia y la cultura del embarazo), es una llamada contundente por la urgencia de acceso a servicios de salud universal y cuidados culturalmente informados, apoyo, y el acceso a la información para todas las personas embarazadas.