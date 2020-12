media release: Get your flu vaccine to keep you and those you love safe.

It’s quick, easy and free. The free flu vaccine clinic is for anyone 18 years and older without insurance.

Saturday, December 12 and Saturday, December 19

8:30 am – 4 pm, Walk-in appointments

Union Corners Clinic • 2402 Winnebago Street, Madison

If you have never been seen at UW Health you can preregister by calling (608) 261-1600.

For patients under 18 years of age or for patients with insurance, contact your primary care clinic.

A Spanish interpreter will be available during the clinic.

Per COVID-19 guidelines, no visitors, including children. If you have COVID-19 symptoms, please stay home, contact your clinic and wait for a response.

Clínica GRATUITA de la vacuna contra la gripe para adultos sin seguro médico. Reciba su vacuna contra la gripe para protegerse y proteger a sus seres queridos. Es algo rápido, fácil y gratis. La clínica gratuita de la vacuna contra la gripe es para personas de 18 años o más que no tengan seguro médico.

Sábado 12 de Diciembre Y Sábado 19 de Diciembre, de 8:30am hasta las 4pm, No necesita programar una cita

Union Corners Clinic • 2402 Winnebago Street, Madison

Si usted nunca ha sido atendido en las clínicas de UW Health, puede registrarse llamando al (608) 261-1600.

Si es menor de 18 años o si tiene seguro médico, por favor comuníquese con su clínica de cuidados primarios.

Tendremos intérpretes de Español disponibles para ayudarle.

De acuerdo con las pautas para COVID-19, no se permiten visitantes, incluyendo niños.

Si usted tiene síntomas de COVID-19, por favor permanezca en casa, comuníquese con su clínica y espere una respuesta.