Un evento familiar para reunir a la comunidad/A family event to bring the community together

Nuevas bandas, música multicultural/New bands, multicultural music. Headline Band Orquesta SalSoul del Mad.

Más opciones gastronómicas/More food options

Regreso de los populares bailarines folclóricos/Return of the popular folkloric dancers

Actividades infantiles/Children’s activities

Follow Jefferson Fiesta Latina on Facebook – or visit the Facebook Event Page HERE for additional information!

DJ Sonido Eskania 1-2 pm, sponsored by Soto Clothing. La Brissa de Veracruz 2-4 pm, sponsored by Mastermold. Balet Folclorico Juvenil Sangre de Mexico 4-5 pm, sponsored by Jefferson Utilities. Mariachi Sol de Madison 5-6 pm, sponsored by Fort Community Credit Union. SalSoul de Mad 6-8 pm, sponsored by Playa Vallarta Mexican Grill.