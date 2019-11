Jordan Bak & Martha Fischer

UW Mead Witter School of Music guest artist concert. Free.

Jordan Bak, Viola Martha Fischer, Piano

Program: Benjamin Britten (1913-1976): Lachrymae: Reflections on a song of Dowland, Op. 48

Roxanna Panufnik (1968- ): Canto, for solo viola (2019)

Paul Hindemith (1895-1963): Sonata for Solo Viola (1937) I. Lebhafte Halbe

Johannes Brahms (1833-1897): Sonata in E-Flat Major for Viola and Piano, Op. 120 No. 2 I. Allegro amabile