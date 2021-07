media release: Calling Wisconsin Latinx middle school youth! Juventuras is Centro's summer youth program for middle school students, offering fun and adventures in community. This summer Juventuras will follow a hybrid model: our youth coordinators will be facilitating both virtual and in-person programming, and families can choose the activities that they like. Virtual programming will take place Tuesday and Wednesday afternoons, and in-person programming will take place Thursday afternoons in the back parking lot behind Centro. We'll have a six week session: July 13-August 19. We are so excited to see all of you! Please register here.

¡Llamando a jóvenes latinxs de Wisconsin! Juventuras es nuestro programa juvenil de verano para estudiantes de escuela media, ofreciendo diversión y aventuras en comunidad. Este verano Juventuras seguirá un modelo híbrido: nuestros coordinadores estarán facilitando programación ambas virtual y en persona, y las familias podrán escoger las actividades que les gusten. La programación virtual tomará lugar los martes y miércoles por la tarde, y la programación en persona se llevará a cabo los jueves por la tarde en el estacionamiento detrás de Centro. Tendremos una sesión de seis semanas: el 13 de julio – 19 de agosto. ¡Estamos tan entusiasmados para verlos! Favor de apuntarse aquí.