RSVP for Latino Youth Summit (Cumbre de Jóvenes Latinos)

Español abajo

media release: This spring of 2024, the Latino Youth Summit will commence its 12th year of providing middle school youth in Southern Wisconsin the opportunity to celebrate Latinx identities, culture, and heritage on the University of Wisconsin-Madison campus!

Badger Precollege and Juntos Wisconsin are excited to welcome current Latinx 6th, 7th, and 8th-grade students to participate in this free, three-day event. The summit strives to guide students through their transition from middle school to high school and beyond in higher education and career endeavors.

This year’s theme will be Quién soy yo? The journey of discovering oneself at the intersection of age milestones and heritage. Through culturally relevant workshops and presentations, students will explore concepts of identity, college/career preparation, and Latin appreciation.

By connecting students to university and community resources, people, and opportunities, students can continue to grow and foster their passions and dreams beyond the summit.

During March 25th, 26th, and 27th students will be hosted on the UW-Madison campus from 10:00 AM-4:00 PM and all students will be provided with breakfast and lunch all three days.

Additionally, during the 27th from 5:00 PM to 7:00 PM students and their families are welcome to our Family Night Event at the MyArts Center 1055 E Mifflin St, Madison, WI 53703 in which dinner will be provided.

Space is limited to 100 participants. Registrations will close on March 1, 2024. Registration link: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSfwDEcnQV780H3FDGHmv5rF xeuxEIuHGQJq1_aCnNmqYr3FrQ/ viewform

If you have any questions, do not hesitate to contact Ely Moya, Bilingual (Eng/Spa) Positive Youth Development Educator with UW-Extension, at ely.moyamalaver@wisc.edu!

[Español]

Esta primavera del 2024, la Cumbre de Jóvenes Latinos comenzará su duodécimo año brindando a los jóvenes de 6to, 7mo y 8vo grado en el sur de Wisconsin la oportunidad de celebrar las identidades, cultura y herencia latina en el campus de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Badger Precollege y Juntos Wisconsin se complacen en dar la bienvenida a los estudiantes latinos que actualmente cursan 6to, 7mo y 8vo grado para que participen en este evento gratuito de tres días. La cumbre busca guiar a los estudiantes a través de su transición de la escuela intermedia a la escuela secundaria y más allá en la educación superior y sus esfuerzos profesionales.

El tema de este año será ¿Quién soy yo? El viaje de descubrirse a uno mismo en la intersección de los hitos de la edad y la herencia. A través de talleres y presentaciones culturalmente relevantes, los estudiantes explorarán conceptos de identidad, preparación universitaria/profesional y apreciación latina.

Al conectar a los estudiantes con los recursos, las personas y las oportunidades que existen en la universidad y la comunidad, los estudiantes pueden continuar creciendo y fomentando sus pasiones y sueños más allá de la cumbre.

Durante los días 25, 26 y 27 de marzo, los estudiantes serán alojados en el campus de la Universidad de Wisconsin- Madison desde las 10:00 AM hasta las 3:00 PM y todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo los tres días.

Además, durante el día 27, de 5:00 PM a 7:00 PM, los estudiantes y sus familias son bienvenidos a nuestro evento de noche familiar en MyArts Center 1055 E Mifflin St, Madison, WI 53703, en el que se ofrecerá cena.

El espacio está limitado a 100 participantes. Las inscripciones se cerrarán el 1 de marzo de 2024. Registración: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSfwDEcnQV780H3FDGHmv5rF xeuxEIuHGQJq1_aCnNmqYr3FrQ/ viewform

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a Ely Moya, Educadora Bilingüe (Inglés/Español) del Desarrollo Juvenil Positivo con UW-Extension, ely.moyamalaver@wisc.edu