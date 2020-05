ONLINE: Learn to Ride

press release: We are celebrating Virtual Bike Month nationally during May 2020 and we at the city of Madison would like to do our part supporting everybody that would like to go out enjoy a bike ride safely.

This webinar is intended for parents, guardians, teachers or other caregivers that are there supporting children learning how to ride a bicycle. Also for adults that would like to learn how to ride a bicycle.

Session in English will be held live on May 7th and 21st. Bring all your questions and thoughts, we will have time for Q&A.

Estamos celebrando el Mes Virtual de la Bicicleta a nivel nacional durante mayo de 2020 y en la Municipalidad de Madison nos gustaría hacer nuestra parte para apoyar a tod@s los que deseen salir a disfrutar de un paseo en bicicleta de manera segura.

Este seminario web está destinado a padres, madres, tutores, maestros u otros cuidadores que apoyan a l@s niñ@s que aprenden a andar en bicicleta. También para adultos que deseen aprender a andar en bicicleta.

La sesión en español se llevará a cabo en vivo los días 14 y 28 de mayo. Traiga todas sus preguntas y pensamientos, tendremos tiempo para preguntas y respuestas.