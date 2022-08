media release: This event is available in-person - see gracepresents.org for updates on COVID-19 protocols.You can also enjoy a premium-quality livestream of the concert with audio by BKMastersounds and video by Microtone Media. Grace Presents youtube channel!

“Grand Opera” meets “Grande Orgue”

Mark Brampton Smith

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) "Mon cœur s'ouvre à ta voix" from “Samson et Dalila”

Giacomo Meyerbeer (1791 - 1864) Coronation March from “Le Prophete”

Franz Liszt (1811 - 1886) Fantasy and Fugue on “Ad nos, ad salutarem undam”