ONLINE: Meditación en Vivo

press release: Meditación en Vivo, en español con Daniela Labra Cardero

En estos tiempos de estrés y agitación, Daniela nos compartirá ideas y una práctica para fomentar nuestro bienestar en tiempos del COVID-19. Daniela ha sido instructora de meditación por más de 15 años y es colaboradora de HMI y voz de nuestra aplicación telefónica.

¡Te esperamos!

Join us on YouTube Live and share with friends on Facebook.

This event is co-hosted by the Center for Healthy Minds at UW–Madison and Healthy Minds Innovations. Please "like" and visit Healthy Minds Innovations on Facebook to see all guided meditations offered.