media release: Parks Alive builds stronger neighborhoods and connects neighbors to their parks through fun, family-friendly activities, music and free food. Events are held in parks across the city and throughout the summer. Connect with your neighbors and engage with your community at a Parks Alive event near you! Hammersley Park: July 5, July 19, August 2, August 16

Llevados a cabo en los parques de todo Madison, los eventos de Los Parques Vivos son una oportunidad para visitar su parque local, escuchar música, participar en la diversión, realizar actividades en familia y con amigos, disfrutar de comida gratuita y conocer a sus vecinos. Crear conexiones con su comunidad y disfrutar de las áreas verdes alrededor de toda la ciudad en eventos a lo largo de todo el verano.

Parque Hammersley: 5 de Julio, 19 de Julio, 2 de Agosto, 16 de Agosto

Parks Alive Tsim Cov Zej Zos Ua Ruaj Khov

Cov chaw uasi hauv Nroog Madison tau tsim kev txhawb kom neeg mus ncig uasi hauv Nroog Madison cov chaw uasi, mloog nkauj uake, koom nrog kev lom zem, kev uasi nrog lwm tus, kev zoo siab noj zaub mov pub dawb uake, thiab kom paub cov neeg nyob yus zej zos zoo dua. Tuaj uasi nrog peb tsim kev sib txuas nrog koj lub zej zos uasi sab nraum, muaj thoob plaws lub nroog cov chaw uasi thaum lub caij ntuj sov.