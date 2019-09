press release: Saturday Playgroup at University Houses Preschool

Come along to play, chat and sing with your little ones. Bring a snack and talk to other families while the kids enjoy the toys and dramatic play area. Invite your friends! Everyone is welcome to this fun and free event.

Second Saturday of the month, September 2019 - May 2020, 10:30- Noon, 6033 Odana Road

Grupo de juego de los sábados en University Houses Preschool

Vengan a jugar, conversar y cantar con sus pequeños. Traigan un refrigerio y conversen con otras familias mientras los niños usan los juguetes y el área de juegos imaginativos de la escuela.

Sábados de 10:30 am a 12:00 del mediodía: 14 de septiembre, 12 de octubre, 9 de noviembre, 14 de diciembre, 11 de enero, 8 de febrero, 14 de marzo, 11 de abril y 9 de mayo.