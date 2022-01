press release: Performances at 11 a.m. & 2:30 p.m.

Olbrich Gardens’ Rainforest Rhythms series celebrates cultures in rainforest regions around the world with authentic performances of music and dance. The series offers performances for all ages and includes free admission to Olbrich’s tropical Bolz Conservatory.

Afoutayi is Minnesota’s foremost Haitian arts and cultural organization. Until 2018, Afoutayi presented its hallmark annual festival and developed it into a hub for Afro-centric movement and music through its collaborations with notable artists from the African and Afro-Caribbean diaspora. Today, Afoutayi hosts residencies, workshops, ceremonies, and lectures in schools and the community to challenge students and attendees to think and move outside of their familiar habits.

$8/adult, $4/child. Purchase tickets at the door starting one hour before each performance. Doors open to the performance space approximately 30 minutes prior to each performance.

Con sus presentaciones auténticas de música y danza, la seriede Ritmos del Bosque Lluvioso celebra las culturas del bosquelluvioso (de regiones tropicales y sub-tropicales) del mundo. Estaserie ofrece presentacionesartísticas para todas las edades, incluyendo admisión gratis al Olbrich’s tropical Bolz Conservatory.

Mientras usted explora el Bolz Conservatory, antes o después de la presentación artística, puede recoger una página de actividad yo espío y buscar plantas únicas en el Bolz Conservatory! Las familias disfrutarán aprendiendo sobre las plantas relacionadas con las culturas presentadas durante las actividades artísticas.

Las presentaciones artísticas serán a las 11:00 am y 1:30 pm.

Las entradas estarán disponibles una hora antes de cada presentación.

$8 - Adultos (13 y mayores)

$4 - Niños (6-12)

GRATIS – (5 y menores)

La Admisión incluye entrada al Olbrich's tropical Bolz Conservatory

Las puertas del recinto son abiertas, aproximadamente 30 minutos antes de cada espectáculo.