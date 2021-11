Rally for Citizenship Now

media release: Please Join Us! Time is Running Out: Citizenship for Millions Now!

National Day of Action, Madison Event: Thursday, November 4, 3:00 p.m. In Front of Office of Senator Tammy Baldwin, 30 W. Mifflin Street, Suite 700, Madison

Due to pressure from the immigrant rights movement, Biden's Build Back Better bill includes $100 billion for immigration reform with a path to citizenship, but Democrats aligned with a racist, corporate agenda are threatening to block passage. Senate Democrats - including Senator Tammy Baldwin - must champion the dignity and contributions of immigrants in this bill by disregarding the Senate Parliamentarian and using their majority power to deliver on their promise of citizenship for millions this year!

Voces de la Frontera in Madison, Wisconsin, our state’s capital and the county with the largest Latinx growth, is joining cities across the country in a national day of action called "11 Cities for 11 Million" to demand that President Biden, Vice President Harris and Democrats in the U.S. Senate must use their majority power to deliver on their promise of passing citizenship this year in the Build Back Better bill. In addition to Madison, Wisconsin, the cities participating in this action include Chicago, Philadelphia, Las Vegas, New York City, Washington DC, Phoenix and other cities to be announced.

Thursday, November 4, 3:00 p.m.

Office of Senator Tammy Baldwin, 30 West Mifflin Street, Suite 700 Madison, WI 53703

El tiempo se acaba: ¡Ciudadanía Para Millones Ahora!

Jueves, 4 de Noviembre 3:00 p.m., Oficina de la Senadora Tammy Baldwin, 30 West Mifflin Street, Suite 700 Madison, WI 53703

Gracias a la presión del movimiento por los derechos migratorios, el presupuesto de “Build Back Better” de Biden incluye $100 billones para una reforma migratoria con camino a la ciudadanía, pero Demócratas alineados con una agenda racista y corporativista están amenazando con bloquear la aprobación.

Los Senadores Demócratas - incluyendo a Tammy Baldwin - tienen que luchar por la dignidad y las contribuciones de los inmigrantes en este proyecto, ignorando a la Parlamentaria del Senado y usando su poder mayoritario para cumplir su promesa de ciudadanía para millones este año!

Voces de la Frontera en Madison, Wisconsin, la capital de nuestro estado y el condado con el crecimiento más grande de gente Latinx, está uniéndose con diferentes ciudades a través del país en un día nacional de acción llamado “11 ciudades para 11 millones” para demandar que el Presidente Biden, la Vicepresidenta Harris, y los Demócratas en el Senado usen su poder mayoritario para cumplir su promesa de aprobar la ciudadanía este año en el plan “Build Back Better”.

En adición a Madison, Wisconsin, las ciudades que estarán participando en esta acción incluyen a Chicago, Philadelphia, Las Vegas, Nueva York, Washington DC, Phoenix, y otras ciudades serán anunciadas.