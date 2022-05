Rally in Defense of the Schools Students Deserve

espanol abajo

media release: Rally in Defense of the Schools Madison’s Students Deserve

Madison’s public schools are experiencing a fully-fledged crisis. Curriculum is being cut and MMSD is failing to staff its buildings. A lack of substitute teachers is leading to large numbers of students being shuffled into auditoriums instead of classrooms during the school day. We’re in dire need of educational assistants and a lack of custodians means our classrooms and hallways are not cleaned as often as they should be. It’s in this context that the MMSD bureaucracy has chosen to effectively cut staff’s wages. This unnecessary action heightens the exploitation of struggling educators and undermines students’ learning conditions by making it even more difficult for an already desperate school system to attract and retain an adequate number of staff.

We need your presence and your voice as we rally in defense of our schools and our students and demand MMSD authorities show they value their staff.

Stabilize our schools! Raises for subs and support staff! Full COLA for teachers!

- WHAT: Rally to Defend Our Schools!

- WHERE: Flag pole in front of East High School (Door 1), 2222 E. Washington Avenue, Madison, WI 53704

- WHEN: 5/27 @ 12:30pm

Manifestación en defensa de las escuelas que merecen los estudiantes de Madison

Las escuelas públicas de Madison están experimentando una crisis en toda regla. Se está recortando el plan de estudios y MMSD no cuenta con personal en sus edificios. La falta de maestros suplentes está provocando que un gran número de estudiantes se trasladen a los auditorios en lugar de a las aulas durante el día escolar. Tenemos una gran necesidad de asistentes educativos y la falta de conserjes significa que nuestras aulas y pasillos no se limpian con la frecuencia que deberían.

Es en este contexto que la burocracia del MMSD ha optado por recortar efectivamente los salarios del personal. Esta acción innecesaria aumenta la explotación de los educadores que luchan y debilita las condiciones de aprendizaje de los estudiantes al dificultar aún más que un sistema escolar ya desesperado atraiga y retenga una cantidad adecuada de personal.

Necesitamos su presencia y su voz mientras nos unimos en defensa de nuestras escuelas y nuestros estudiantes y exigimos que las autoridades de MMSD demuestren que valoran a su personal.

¡Estabilicemos nuestras escuelas! ¡Aumentos para suplentes y personal de apoyo! Subsidio por costo total de vida (o COLA por sus siglas en inglés) para maestros!

- QUÉ: ¡Manifestación para defender nuestras escuelas!

- DÓNDE: En la asta de la bandera frente a East High School, (Puerta #1) 2222 E. Washington Avenue, Madison, WI 53704

- CUÁNDO: 27 de mayo a las 12:30 p.m.