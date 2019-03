press release: 9 pm 21+ $7 cover

An Adrenaline Armory Production presented by Michelle Braun and Adrenaline Mike

REVOLUTION-X - Heavy Metal from Janesville

https://www.facebook.com/ REVOLUTIONXBAND/

FALL II RISE - Alternative/Hard Rock from Madison

https://www.facebook.com/ fallrise/app/2405167945/

HI/JACK - Punk Rock/Alternative from Milwaukee

https://www.facebook.com/ hijackmke/

https://soundcloud.com/ hijackmke