Seminario para compra de casa

media release: Home Buyer Seminar in Spanish with Anabel Carruyo of LH Real Estate Group, Keller Williams, and Jorge Antezena-Pimentel of UW Credit Union (Seminario Para Compradores De Vivienda con Anabel Carruyo de LH Real Estate Group, Keller Williams, y Jorge Antezana-Pimentel de UW Credit Union)

Learn about the home buying process, financing options, state of the current market, and how we can help you purchase your dream home! (¡Conozca el proceso de compra de una casa, las opciones de financiamiento, el estado del mercado actual y cómo podemos ayudarlo a comprar la casa de sus sueños!)

Wednesday, February 15, 5:30-6:30pm, at Keller Williams, 555 Zor Shrine Place Suite 100, Madison, WI 53719

Contact Catherine at 608-852-2862 or catherine@lynnholley.com