press release:

6 Pak Productions presents #Snotfest2k17 Saturday Oct 21st

At Knuckle Down Saloon in madison wi! Sponsored by Trixie's Liquor Store Madison Drum Makers - MDM and WORT RADIO.

A punk fest any punk rocker will enjoy!

10$

12pm-2am 21+, underage permitted with guardian

---Bands---

The Uncouth-kc mo

The C-Sides-Lake County il!

Welfare Beer League-Chicago il

Dirty Rotten Revenge-Bloomington il

Help Desk-Madison wi

Funrod-Madison wi

Not Dead Yet-Madison wi

Johnny Automatic-Chicago il

Deal Breakers-Madison wi

The Biscaynies-Racine wi

Delinquents-Madison wi

The Slurs-Milwaukee wi

The Usuals-Elgin il

Shitizen-Chicago il

The Kreutzer Sonata-Chicago il

Indonesian Junk-Milwaukee wi

The DUIs- Milwaukee wi