Spanish Conversation Group

¡Acompáñenos! Los miembros del Grupo de Conversación en Español de University League ofrecen este programa de conversación gratis para adultos con nivel intermedio o avanzado, del segundo jueves del mes, en la biblioteca Sequoya. Los principiantes que quieran escuchar el idioma, serán bien recibidos. Este evento tambien se realizará virtualmente a través de Zoom. Más información sobre este programa se le enviará por correo electrónico cuando se registre.

Come join us! Members of the University League's Spanish Conversation Interest Group host this free monthly conversation for adults with intermediate to advanced level Spanish skills on the second Thursday each month (Oct. 12, 2023 - August 8, 2024). Beginners who want to listen to the language are also invited. This event will also be hosted virtually through Zoom; more information will be emailed to you upon registration.