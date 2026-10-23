Very Merry Holiday Fair

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Baraboo Arts Banquet & Convention Center 323 Water St., Baraboo, Wisconsin 53913

media release: Friday, December 11, 2026, Noon to 6 pm Celebrate Your Inner Santa!

*40 Artisans *Shopping Bags *Mini Picasso  - Boys & Girls Club

2:30 -3:30 PM - Wandering Baraboo Village Carolers

After 4 - Very Merry Luminaries - The 300 Block on Water Street

Find those Santa Hats and Celebrate with us!

Saturday, December 12, 2026 Plaid Saturday 

10 -11 am - Visit from Santa

* 40 Artisans *Shopping Bags*Mini Picasso - Boys & Girls Club

*Enjoy many Holiday events throughout Baraboo

*Wearing Plaid, Celebrates your support ofLocal Artisans & Small Local Business.

FREE admission & parking.(Donations Welcome)

Info

Baraboo Arts Banquet & Convention Center 323 Water St., Baraboo, Wisconsin 53913
Art Exhibits & Events, Holidays
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