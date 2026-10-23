Very Merry Holiday Fair
-
Baraboo Arts Banquet & Convention Center 323 Water St., Baraboo, Wisconsin 53913
media release: Friday, December 11, 2026, Noon to 6 pm Celebrate Your Inner Santa!
*40 Artisans *Shopping Bags *Mini Picasso - Boys & Girls Club
2:30 -3:30 PM - Wandering Baraboo Village Carolers
After 4 - Very Merry Luminaries - The 300 Block on Water Street
Find those Santa Hats and Celebrate with us!
Saturday, December 12, 2026 Plaid Saturday
10 -11 am - Visit from Santa
* 40 Artisans *Shopping Bags*Mini Picasso - Boys & Girls Club
*Enjoy many Holiday events throughout Baraboo
*Wearing Plaid, Celebrates your support ofLocal Artisans & Small Local Business.
FREE admission & parking.(Donations Welcome)