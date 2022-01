ONLINE: Voces de la Frontera Annual Assembly

media release:

See English Below

Nuestra Asamblea Anual del 2022 será completamente virtual!

Guarde la fecha para uno de los eventos más grandes de Voces del año, nuestra Asamblea Anual del 2022, el Sábado, 29 de Enero, de 10am - 12pm , que debido al COVID-19, ahora será una junta completamente virtual a través de zoom, con registración requerida.

Visite aqui para registrarse a nuestra Asamble Anual. Por Favor note, que el enlace requerido de zoom para entrar a la Asamblea Anual será enviado al correo que use para registrarse. Haga clic aquí para ver instrucciones de zoom, o llámenos al 414-643-1620 para asistencia.

Abriremos la junta de Zoom a las 9:50am con música celebratoria y un tiempo para socializar con otros miembros. Empezaremos el programa a las 10:00 am y terminaremos a las 12pm.

La asamblea está abierta para todos los apoyantes, pero solamente los miembros que están actualizados con sus cuotas tendrán la oportunidad de votar el las elecciones de liderazgo de Voces. ¿Necesita renovar su membresía? Haga clic aquí para renovar o hacerse miembro sustentador .

En la asamblea, reflexionaremos sobre nuestro trabajo en el 2021, celebraremos nuestros logros, hablaremos sobre nuestro plan para continuar luchando por la restauración de licencias de conducir para todos y asegurar un camino a la ciudadanía para todos los 11 millones de inmigrantes indocumentados, y crearemos un plan para las elecciones del 2022.

La organización de base de Wisconsin entregó asombrosas victorias electorales en el 2020 a través de elecciones estatales y sobre todo en la elección presidencial. Gracias a estas victorias y años de organización de base, estuvimos más cerca que nunca de obtener una reforma migratoria con camino a la ciudadanía en el 2021. Aunque no ganamos el año pasado, no podemos darnos por vencidos y dejar de luchar. La única manera de obtener una agenda nacional fuerte y progresiva que incluya un camino a la ciudadanía es continuar construyendo solidaridad y poder inmigrante y de clase trabajadora. Y eso es lo que planeamos hacer en el 2022.

Este año, organizaremos una vez más para elegir a líderes que lucher por legislacion que traera el cambio y justicia que los inmigrantes, gente de color, y toda persona trabajadra desesperadamente necesita. No dejaremos de responsabilizar a los que están en poder a nuestras demandas hasta que ganemos, y estamos contando con su participación y presencia mientras que nos organizamos y movilizamos en el 2022. ¡El pueblo unido jamás será vencido!

Nos vemos virtualmente el Sábado, 29 de Enero!

El Equipo de Voces de la Frontera

Our 2022 Annual Assembly is now completely virtual!

Save the date for one of Voces’ biggest events of the year, our 2022 Annual Assembly on Saturday, January 29th from 10 a.m. to noon which, due to COVID-19, will now be a completely virtual meeting via Zoom with registration required.

To register for our virtual Annual Assembly, visit here. Please note, the zoom link needed to join the Annual Assembly will be sent to the email you use to register. Click here for zoom instructions, or call us at 414-643-1620 for assistance.

We will open the Zoom meeting at 9:50 a.m. with celebratory music and time to socialize with fellow members, begin the program at 10:00 a.m. and end at 12:00 p.m.

The assembly is open to all supporters, but only members who are current in their dues will have the opportunity to vote in Voces leadership elections. Need to renew your membership? Click here to renew and or become a sustaining member.

At the assembly, we will review our work in 2021, celebrate our accomplishments, discuss our plan to continue to fight to restore driver licenses for all and secure a pathway to citizenship for all 11 million undocumented immigrants, and chart a course for the upcoming 2022 elections.

Wisconsin grassroots organizing delivered astounding electoral victories in 2020 across local and statewide races and most notably in the Presidential election. Because of these victories and years of grassroots organizing, we came closer than ever to achieving immigration reform with a path to citizenship in 2021. While we did not win last year, we cannot give up hope and stop fighting. The only way to achieve a bold, progressive national agenda that includes a pathway to citizenship is to continue to build immigrant and working class solidarity and power. And that's what we plan to continue to do in 2022.

This year, we will organize once again to elect leaders who will champion legislation that will bring the change and justice that immigrants, people of color, and all working people desperately need. We will not stop holding those in power accountable to our demands until we win, and we’re counting on your participation and presence as we organize and mobilize in 2022. The people united will never be defeated!

See you virtually on Saturday, January 29th!

The Voces de la Frontera Team