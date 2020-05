ONLINE: ¡Voces en Vivo!

press release: The Wisconsin Supreme Court just overruled Governor Evers’ Stay at Home Order in a 4-3 conservative-led decision.

This comes during a moment when many immigrant essential workers have been placed at risk of exposure to COVID-19 over a lack of safe working conditions.

Please join Christine Neumann-Ortiz, Executive Director of Voces de la Frontera, for an urgent Facebook Live address this Thursday, May 14th at 7 p.m. CDT. (click here to follow and like us for updates). Christine will address the Stay at Home Order, essential workers’ rights, and give important updates on our Direct Relief Fund.

We also want to thank you for your support throughout these past challenging months.

Here at Voces de la Frontera, we’ve been on the frontlines fighting for workers’ rights and protections. Our essential workers campaign helped win protections in major Wisconsin companies like JBS and American Foods in Green Bay.

If you are in a position to help others, we ask that you please donate to Voces’ crucial and important work.

We have a fund that supports our program goals and ensures our success moving forward into 2020, as well as our Direct Relief for Undocumented Workers Fund. Please consider donating to one or both of these funds so that we may continue to serve the immigrant community across Wisconsin.

Thank you and see you on Facebook Thursday at 7 pm!

The Voces de la Frontera Team

Únase con nosotros para un Facebook en Vivo este jueves el 14 de mayo a las 7pm CDT

Estimados miembros de Voces,

La Corte Suprema de Wisconsin quitó la orden de quesdarse en casa del gobernador Evers en una decisión dirigida por 4-3.

Esto ocurre durante un momento en que muchos trabajadores inmigrantes esenciales han sido expuestos a COVID-19 por falta de protecciones y seguridad en el trabajo.

Únase a Christine Neumann-Ortiz, Directora Ejecutiva de Voces de la Frontera, para una transmisión urgente en Facebook Live este jueves el 14 de mayo a las 7 p.m. CDT (haga clic aquí para seguirnos para actualizaciones). Christine hablará sobre la orden de quedarse en casa, los derechos de los trabajadores esenciales y actualizaciones importantes sobre nuestro fondo de ayuda directa para inmigrantes indocumentados afectados por COVID-19.

También queremos agradecerles por su apoyo durante estos últimos meses difíciles.

Aquí en Voces de la Frontera, hemos estado en primera línea luchando por los derechos y protecciones de los trabajadores. Nuestra campaña de trabajadores esenciales ayudó a obtener protecciones en las empresas de Wisconsin como JBS y American Foods en Green Bay.

Si está en la posicíon de ayudar a otros, también le pedimos que haga una donación al trabajo crucial e importante de Voces.

Tenemos un fondo que apoya nuestros servicios y garantiza nuestro éxito en 2020, y nuestro Fondo de Ayuda Directa para Trabajadores Indocumentados. Pedimos que consideria donar a uno o ambos de estos fondos para que podamos continuar sirviendo a la comunidad de inmigrantes en todo Wisconsin.

¡Gracias y nos vemos en Facebook el jueves a las 7pm!

El equipo de Voces de la Frontera