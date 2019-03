press release: Wormfoot - Doom from Lansing, Michigan (members of The Goddamn Gallows, The Devils Cut and Kingdom of Ends)

www.facebook.com/wormfoot

www.wormfoot.com

Cosmic Relic - Psychedelic Space Doom from Madison

www.facebook.com/cosmicrelic.wisconsin

Aquilonion - Doom from Madison (members of Bongzilla and Dos Males)