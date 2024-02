Amor ardiente, sabroso tormento: afinidades discursivas en la “Vida de la venerable Madre Isabel de la Encarnación” y “La mujer fuerte, por otro título, la vida de Doña María Vela

media release: Please join UW Latin American, Caribbean and Iberian Studies Program. The events are free and open to the public.

Room 206 Ingraham Hall - 1155 Observatory Drive, Madison, WI 53706

Presented by Denise Oyuki Castillo, PhD candidate, Hispanic literature, Department of Spanish & Portuguese, UW-Madison

About the presentation: Las Vidas son modalidades biográficas sobre monjas o beatas, escritas en primera persona o por terceros, que tuvieron auge en España y la Nueva España en los siglos XVII-XVIII. De forma estructural, las vidas comenzaban desde el nacimiento y la infancia de la protagonista, su inclinación temprana hacia la religión católica y su camino en aras de tomar los votos de enclaustramiento. Las Vidas también detallaban las pruebas de la monja dentro del convento frente a sus propias dudas espirituales o las visiones divinas que experimentaban. En esta presentación exploro las experiencias somáticas descritas en la Vida de la venerable madre Isabel de la Encarnación (1675) y La mujer fuerte, por otro título, la vida de doña María Vela (1618) para demostrar que ambas sirven como material didáctico y ejemplarizante para los lectores de la Nueva España, primero dentro del claustro y luego para la sociedad laica del periodo temprano moderno.

About the presenter: Denise Oyuki Castillo is a first-generation Ph.D. Candidate in Hispanic Literature. She received her Licenciatura from the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez in México and her M.A. from the University of New Mexico in Hispanic Literature. Oyuki decided to study literature inspired by the oral traditions and folk tales from Chihuahua and New México shared with her by her grandparents.