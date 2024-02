Mead Witter School of Music recital. Free.

media release: Chantel Davis DMA Violin Recital

Chantel Davis, violin

Eric Tran, piano

……

Program

Violin and Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 80 Sergei Prokofiev (1891-1953)

I. Andante

II. Allegro brusco

III. Andante

IV. Allegrissimo

Intermission

Violin Sonata, JW VII/7 Leoš Janáček (1854-1928)

I. Con moto

II. Ballada

III. Allegretto

IV. Adagio

Violin Sonata in G Minor, L. 140 Claude Debussy

I. Allegro vivo

II. Intermede – Fastaque et leger

III. Finale – Très animé