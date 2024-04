Mead Witter School of Music recital. Free.

media release: Also streaming live

Kara Cantele DMA Violin Recital

……

Program

Serenade for Two Violins and Viola, Op. 12 Zoltan Kodaly (1882-1967)

I. Allegramente—Sostenuto, ma non troppo

II. Lento ma non troppo

III. Vivo

Terzetto, Op. 74 Antonín Dvořák (1841-1904)

I. Introduzione: Allegro ma non troppo

II. Larghetto

III. Scherzo: Vivace — Trio: Poco meno mosso

IV. Tema con Variazioni