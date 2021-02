ONLINE: Ying Wang

Mead Witter School of Music livestream concert, via the YouTube page.

media release: Piano recital, from Hamel Music Center I Collins Recital Hall. No in-person attendance.

Program

E-flat Major Prelude and Fugue, The Well-Tempered Clavier, Book 2 J.S. Bach

Arabesken über ‘An der schönen blauen Donau’ von Johann Strauss Adolf Schulz-Evler

Mirrors Maurice Ravel

I. Noctuelles

II. Oiseaux tristes

III. Une barque sur l’océan

IV. Alborada del gracioso

V. La vallée des cloches

Islamey Mily Balakirev

